Какое название получило высшее представительное собрание по конституции США
История
Какое название получило высшее представительное собрание по конституции США
Ответ(ы):
Гость:
Конгресс, состоящий из двух палат - сената и палаты представителей
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