В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА? 1) подОлгу 2) пО двое 3)смОлоду 4) дОбела

Русский язык

В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА? 1) подОлгу 2) пО двое 3)смОлоду 4) дОбела

Автор: Гость