В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА? 1) подОлгу 2) пО двое 3)смОлоду 4) дОбела
Русский язык
В каком слове при постановке ударения допущена ОШИБКА? 1) подОлгу 2) пО двое 3)смОлоду 4) дОбела
Ответ(ы):
Гость:
1) Подолгу правильно 2) По двое правильно 3)Смолоду не правильно 4)Добела правильно
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