Решите срочно!!! 1)sin(пи/3+х)=0 2)2Sin^2x=2+3sinx 3)tg(3пи/2*x)
Алгебра
Решите срочно!!! 1)sin(пи/3+х)=0 2)2Sin^2x=2+3sinx 3)tg(3пи/2*x)
Ответ(ы):
Гость:
3хсие равно пи 0 хсинкс равно2.#&&х
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