В преддверии хоккейного матча “Метеор” — “Вымпел” стала известна информация о купленных билетах. На южную трибуну было продано более 7/11 билетов, на северную — более 10% билетов, на западную — более 5/19 билетов, а на восточн...
Алгебра
В преддверии хоккейного матча “Метеор” — “Вымпел” стала известна информация о купленных билетах. На южную трибуну было продано более 7/11 билетов, на северную — более 10% билетов, на западную — более 5/19 билетов, а на восточную трибуну билетов не продавали. Какое наименьшее число билетов могло быть продано на матч?
Ответ(ы):
Гость:
Может так: 7/11 х + 1/10 х + 5/19 х = х путем приведения к единому знаменателю получим 1330х+209х+550х ------------------------------=х 2090 1330х+209х+550х = 2090х 2089х=2090х 1 как разница 2090-2089 не может быть разделен на 3 группы - это билет... 2089+3 (по одному билету к долям) = 2092 минимум.
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