В преддверии хоккейного матча “Метеор” — “Вымпел” стала известна информация о купленных билетах. На южную трибуну было продано более 7/11 билетов, на северную — более 10% билетов, на западную — более 5/19 билетов, а на восточн...

Алгебра

В преддверии хоккейного матча “Метеор” — “Вымпел” стала известна информация о купленных билетах. На южную трибуну было продано более 7/11 билетов, на северную — более 10% билетов, на западную — более 5/19 билетов, а на восточную трибуну билетов не продавали. Какое наименьшее число билетов могло быть продано на матч?

Автор: Гость