Пожалуйста Решите уравнение с решением : 1)-х=-3/8 2)х+34,56=0 3)567-х=0 4)х-0,8=-3/4 5)-у=-23-9 2/7 6)140-х:2=|-46| 7)(х-3)×5=-6,4+12,9 8)2х-7/30=-11/35
Математика
Пожалуйста Решите уравнение с решением : 1)-х=-3/8 2)х+34,56=0 3)567-х=0 4)х-0,8=-3/4 5)-у=-23-9 2/7 6)140-х:2=|-46| 7)(х-3)×5=-6,4+12,9 8)2х-7/30=-11/35
Ответ(ы):
Гость:
3)567-X=0 Х=567+0 Х=567 567-567=0
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