В связи с чем памятник великому полководцу суворову установлен в краснодаре

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В связи с чем памятник великому полководцу суворову установлен в краснодаре
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Автор: Гость
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Гость:
Имя великого русского полководца известно практически каждому жителю страны. Вся его жизнь состоит из легенды, в которую невозможно что-либо добавить. Александру Васильевичу Суворову удалось достичь вершин в военном деле, дипломатии, строительстве и воспитании нового поколения защитников Родины, но самое главное – он отдал все свои силы и выдающийся талант на благо народа.Александру Суворову довелось много дорог пройти с боями. Совместно со своими «Чудо-богатырями» он продирался сквозь, казалось бы, непроходимые Альпы, бил турок в Балканах и Причерноморье, сметал бравых французов с их склонов, а также бросал ужас на крымских татар и мятежников поляков. Все это с минимальными потерями ему удавалось, используя выдающиеся полководческие способности и черты настоящего русского солдата.После того, как присоединилась правобережная часть Кубани, Суворову поручили навести там порядок. Ему удалось успокоить взбунтовавшихся и организовать строительство укрепительной линии для защиты новых российских рубежей

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