Каким представителем вызывается заболевание малярией
Биология
Каким представителем вызывается заболевание малярией
Ответ(ы):
Гость:
Паразиты,точнее комары
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
КАЗКА про дружбу води та рослин? ДОПОМОЖІТЬ!!!!!! БУДЬ-ЛАСКА БУДЬ-ЛАСОЧКА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
Английский язык
Русский язык
Срочно, пожайлуста, сделайте синтаксический разбор предложения: "Казалось бы, мо??но легко, листая журнал или книгу, где помещены репродукции раб...