Каким представителем вызывается заболевание малярией

Биология
Каким представителем вызывается заболевание малярией
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Паразиты,точнее комары
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