Когда отцу было 37 лет , то сыну 3 года , а сейчас сыну в 3 раза меньше лет , чем отцу . С??олько лет отцу сейчас ? 37-3= 34 (года было отцу) 34:2 = 17 17*3 =51 ( год отцу) Проверка: 51 год отцу, а сыну в 3 раза меньше, т....

Математика

Когда отцу было 37 лет , то сыну 3 года , а сейчас сыну в 3 раза меньше лет , чем отцу . С??олько лет отцу сейчас ? 37-3= 34 (года было отцу) 34:2 = 17 17*3 =51 ( год отцу) Проверка: 51 год отцу, а сыну в 3 раза меньше, т.е. 17 лет. ПОЧЕМУ ВОЗРАСТ ОТЦА ДЕЛЯТ НА ДВА?

Автор: Гость