Когда отцу было 37 лет , то сыну 3 года , а сейчас сыну в 3 раза меньше лет , чем отцу . С??олько лет отцу сейчас ? 37-3= 34 (года было отцу) 34:2 = 17 17*3 =51 ( год отцу) Проверка: 51 год отцу, а сыну в 3 раза меньше, т....
Математика
Когда отцу было 37 лет , то сыну 3 года , а сейчас сыну в 3 раза меньше лет , чем отцу . С??олько лет отцу сейчас ? 37-3= 34 (года было отцу) 34:2 = 17 17*3 =51 ( год отцу) Проверка: 51 год отцу, а сыну в 3 раза меньше, т.е. 17 лет. ПОЧЕМУ ВОЗРАСТ ОТЦА ДЕЛЯТ НА ДВА?
Ответ(ы):
Гость:
Посмотрите на такой вариант решения, может всё станет ясно.Пусть х - возраст сына когда он будет втрое моложе отца, тогда отцу будет (34+х) лет. Составим уравнение:(34+х)/х=334+х=3х34=2х - именно здесь надо 34 делить на 2х=17Отцу сейчас 34+17=51 год.
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