Привет всем ! Помогите пожалуйста придумать 6 слов на месяцы :февраль , январь , дек??брь . (можно на казахском и можно на русском языках )Каждый месяц 6 слов (разные ) . Заранее спасибо.

Қазақ тiлi
Привет всем ! Помогите пожалуйста придумать 6 слов на месяцы :февраль , январь , дек??брь . (можно на казахском и можно на русском языках )Каждый месяц 6 слов (разные ) . Заранее спасибо.
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