Сумма трех чисел равна 100. Чему равно каждое из этих чисел, если первое и второе числа равны, а третье число равно половине первого?
Математика
Сумма трех чисел равна 100. Чему равно каждое из этих чисел, если первое и второе числа равны, а третье число равно половине первого?
Ответ(ы):
Гость:
Х+х+1/2х=100 2,5х=100 х=40 ответ: 1 и 2 число=40; 3число =20
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