Сумма трех чисел равна 100. Чему равно каждое из этих чисел, если первое и второе числа равны, а третье число равно половине первого?

Математика

Сумма трех чисел равна 100. Чему равно каждое из этих чисел, если первое и второе числа равны, а третье число равно половине первого?

Автор: Гость