18 литров малинового абрикосового 20 литров разлили по 3 литров всего53 литра

Математика
18 литров малинового абрикосового 20 литров разлили по 3 литров всего53 литра
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18 + 20 = 38 (л.) 2) 53 - 38 =15 (л.)
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