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18lt;13-2х? Какое решение
Алгебра
18lt;13-2х? Какое решение
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Гость:
0 меньше -18 +13-2х 0 меньше -5-2х х= 2,5
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