Помогите срочно номер 54

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Помогите срочно номер 54
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пальто не склоняется.Во всех примерах будет: пальто
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