Мне нужна написать 10 сложных предложений . Плиз помогите

Гость: Гость:

Он уже был готов к выполнению задания, но его опередил другой. Солнце светит ярко:тучи уходят. Ярко светит солнце и птицы громко поют, и небо очень ясное сегодня. Очень сильный дождь капал огромными каплями мне на веки. Я убрала дом так, как никто раньше его не убирал. Я почистила мебель, помыла полы и приготовила еду. Он быстро сложил и убрал свои вещи в шкаф. На него не кричали и не смотрели в глаза, его просто убили. Сердце бешено стучит и вырывается из груди. Мое израненное тело кричит и ноет от боли.