С каким городом связано происхождение слова бронза? скажите побыстрее пж!!!
История
С каким городом связано происхождение слова бронза? скажите побыстрее пж!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Название «бронза» происходит от итал. bronzo, которое, в свою очередь, вероятно произошло либо от персидского слова «berenj», означающего «медь», либо от названия города Бриндизи, из которого этот материал доставлялся в Рим.
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