Что можно придумать и написать о не существующей стране?

Литература
Что можно придумать и написать о не существующей стране?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно придумать свой флаг,гимн,какие люди там будут жить,какая у них вера и национальность,какой экваториальный пояс
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