Складіть діалог на тему українська мова це модно будь ласка допосожіть

Українська мова
Складіть діалог на тему українська мова це модно будь ласка допосожіть
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- Привіт, Олеже!- І тобі, Дмитро!- А знаєш, в нашому класі новий хлопець з’явився, звуть Зураб. Він з Грузії приїхав. Так йому не треба контрольну з української писати.- Чому?- Так він мови ще як слід не вивчив!- А в Грузії як розмовляють?- Тю, Олеже, ти смішний! Його рідна мова – грузинська! Проте він ходить на уроки з української мови, намагається вправи виконувати.- Ну правильно, українську мову йому треба вивчати. Він же переїхав тепер до українців, а в нас рідна мова – українська...

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сравните пушкина с крыловым
Ответить
Другие предметы
Мой котёнок царапается и кусается .как мне отучить её?
Ответить
Математика
Кто быстрей гипард или львица
Ответить
Русский язык
Помогите!!! Задание 9//
Ответить
Русский язык
Помогите по русскому языку срочно ,очень надо Выпишите все причастия из предлож??ния 2-4
Ответить