Складіть діалог на тему українська мова це модно будь ласка допосожіть

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- Привіт, Олеже!- І тобі, Дмитро!- А знаєш, в нашому класі новий хлопець з’явився, звуть Зураб. Він з Грузії приїхав. Так йому не треба контрольну з української писати.- Чому?- Так він мови ще як слід не вивчив!- А в Грузії як розмовляють?- Тю, Олеже, ти смішний! Його рідна мова – грузинська! Проте він ходить на уроки з української мови, намагається вправи виконувати.- Ну правильно, українську мову йому треба вивчати. Він же переїхав тепер до українців, а в нас рідна мова – українська...