Кто быстрей гипард или львица

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Конечно гепард! Это самое быстрое животное!Гепард 120 км в час, лев едва 40. Самое забавное что ЛЬВИЦА!!!гепардГеопард самый быстрый сухопутный хищник!Если гепард развивает скорость 120 км/ч, то лев, скорее всего, не более 75-80 км/ч.Рекорд гепарда: 11 сентября 2009 года самый быстрый гепард Сара пробежала сто метров за 6,13 секунды. Поэтому гепард быстрее льва. Но ни только льва, но и быстрее всех других животныхГепард - скорость на отдельных участках до 110 км/час. ДЛина тела 150 см. хвост до 75 см.Конечно лев. Он мясо быстрее ест! А если серьезно, самый быстрый это гепардКонечно гепард!!!!