Какие достоинства и недостатки имеют мелкомасштабные карты на сравнении с крупномасштабными
География
Какие достоинства и недостатки имеют мелкомасштабные карты на сравнении с крупномасштабными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На одних более точно показано небольшую территорию, но нужно с собой иметь много карт, а на других на маленькой карте изображенна большая территория, но картина не совсем точная Мелкомасштабные карты - географические карты масштаба 1:1000000 и мельче. Иногда к мелкомасштабным картам относят только карты мельче 1:1000000. Большинство школьных учебных карт являются мелкомасштабными картами крупномасштабные карты — карты в масштабах крупнее 1:200 000
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