Найдите неизвестную сторону прямоугольника если а=3м, с=5М

Математика
Найдите неизвестную сторону прямоугольника если а=3м, с=5М
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