Помогите по русскому языку срочно ,очень надо Выпишите все причастия из предлож??ния 2-4
Русский язык
Помогите по русскому языку срочно ,очень надо Выпишите все причастия из предлож??ния 2-4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Летнюю, вихристый, заломленной, клетчатой, плечистый, рыжеватый, молодой,раскрепощенной
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