Характеристика тропычного клыматичного поясу

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В тропических поясах господствуют сухие тропические воздушные массы. Там высокое атмосферное давление и нисходящее движение воздуха. Температура летом очень высокая (35 0С), зимой несколько снижается (20 0С). Очень большая суточная амплитуда колебаний (30-40 0С). Тропический воздух очень сухой, поэтому осадков целом мало. По количеству осадков в этом поясе сформировались климатические области с различными типами климата. Тропический пустынный климат (осадки почти отсутствуют, образуются только обильные росы и густые туманы) сформировался на западных побережьях материков, которые омываются холодными течениями. Тропический влажный климат (осадков много - свыше 1000 мм в год) господствует на восточных побережьях материков, которые омываются теплыми течениями.