Определи, какие слова являются неологизмами. Правильных вариантов может быть несколько. МенеджерСтолпКорьПаприкаСтол ЕврозонаБраузерСтранаИмиджФормула БерегПортупеяОгоньМаклерМесяц
Русский язык
Определи, какие слова являются неологизмами. Правильных вариантов может быть несколько. МенеджерСтолпКорьПаприкаСтол ЕврозонаБраузерСтранаИмиджФормула БерегПортупеяОгоньМаклерМесяц
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 и 3 вариант больше всего подходит потому что неологизмы слова которые не давно появились в языке
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