183 упражнения . Образуйте и запишите...

Русский язык
183 упражнения . Образуйте и запишите...
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Автор: Гость
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Гость:
 улыбался, смеялсь, обнимался, стеснялся, увлекался, занимался, учился, тренировался, обрадовался, извинялся, признавался, сомневался, обижался, вмешался, соглашался.
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