Написать сочинение от лица окна

Гость: Гость:

Люди куда-то торопятся, спешат. Проходят мимо.... Они не смотрят на меня, а сквозь меня. От этого мне грустно. Ну и что, что я окно? Может быть, я тоже одушевлённый предмет! Я хотел бы поговорить, но не могу. Я вижу тысячу сородичей, но они другие, в них нету души. Они простые вещи. Я вижу и что происходит в доме и конечно снаружи. Люди так же спешат, пробегают мимо.... А на меня не обращают внимания.