Очень прошу помощи хотя бы с одним заданием А14 -1) , А15-5)
Математика
Очень прошу помощи хотя бы с одним заданием А14 -1) , А15-5)
Ответ(ы):
Гость:
15-5 2^x=a (a²-4a+4):(a-4/a)²=(a-2)²*a²/(a²-4)²=(a-2)²*a²/(a-2)²(a+2)²= =a²/(a+2)²=(2^x/(2^x+2))² ответ 5
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