Разделить на слоги! прилетели зимние ветры
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Разделить на слоги! прилетели зимние ветры
Ответ(ы):
Гость:
При-ле-те-ли зим-ние вет-ры
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