Какое самое длинное слово в физике?
Физика
Какое самое длинное слово в физике?
Ответ(ы):
Гость:
Ну это скорее в химии, но... метилпропенилендигидроксициннаменилакриловая(кислота) — содержит 44 буквы)
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