Видовая пара глаголов подобрана неверно поручать-поручить,обижать-обидеть,слыша??ь-слушать,читать-прочитать
Русский язык
Видовая пара глаголов подобрана неверно поручать-поручить,обижать-обидеть,слыша??ь-слушать,читать-прочитать
Ответ(ы):
Гость:
Слышать - услышать. А "слушать" это уже другой глагол)
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