В августе 1689 года, какой монастырь стал местом сбора сил сторонников царя Петра?A)Данилов B)Троице-Сергиев C)Чудов D)Донской

История

В августе 1689 года, какой монастырь стал местом сбора сил сторонников царя Петра?A)Данилов B)Троице-Сергиев C)Чудов D)Донской

Автор: Гость