В августе 1689 года, какой монастырь стал местом сбора сил сторонников царя Петра?A)Данилов B)Троице-Сергиев C)Чудов D)Донской

История
В августе 1689 года, какой монастырь стал местом сбора сил сторонников царя Петра?A)Данилов B)Троице-Сергиев C)Чудов D)Донской
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Конечно же вариант б Данилов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Правило Марковникова. Современное объяснение. Реакция хлорноватистой кислоты с пропином и 3,3,3-трифторпропином
Ответить
Информатика
Помогите оставить программу в Паскале: Дан одномерный массив заменить все чётные элементы массива нулём
Ответить
Математика
Log3 (x+2) + log3 x = 1
Ответить
Алгебра
Разложите на множители: а^3+b^3-2ab(a+b)
Ответить
Алгебра
Вычислите cos (пи/3) + cos (3пи/2) + cos (-пи/6) + cos (-пи)
Ответить