В августе 1689 года, какой монастырь стал местом сбора сил сторонников царя Петра?A)Данилов B)Троице-Сергиев C)Чудов D)Донской
История
В августе 1689 года, какой монастырь стал местом сбора сил сторонников царя Петра?A)Данилов B)Троице-Сергиев C)Чудов D)Донской
Ответ(ы):
Гость:
Конечно же вариант б Данилов
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