Первому рабочему для выполнения задания надо на 4 ч меньше, чем второму. Первый рабочий проработал 2 ч, а затем его сменил второй. После того как второй рабочий проработал 3 ч, оказалось, что выполнено 1 дробь 2 задания. За ск...

Алгебра
Первому рабочему для выполнения задания надо на 4 ч меньше, чем второму. Первый рабочий проработал 2 ч, а затем его сменил второй. После того как второй рабочий проработал 3 ч, оказалось, что выполнено 1 дробь 2 задания. За сколько часов может выполнить это задание каждый рабочий самостоятельно?
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Ответ(ы):
Гость:
Объем работы  - 1 I рабочий : Время  на выполнение работы- х Производительность  -  (1/х)  II рабочий: Время  - (х+4) Производительность  -  1/ (х+4) Уравнение: 2 *  (1/х) + 3 * (1/(х+4) = 1/2 2/х   +  3/(х+4) = 1/2 2*2 *(х+4) + 3*2*х = 1  * х *(х+4) 4х+16 + 6х=х²+4х 10х+16-х²-4х= 0 -х²+6х+16=0 D= 36-4*(-1)*16= 36+64=100 D>0  - два корня х₁= (-6+10)  / (2*(-1)) = -2  - не удовлетворяет условию задачи х₂= (-6-10)/2 *(-1) = (-16) / (-2) = 8  часов -   I рабочий 8+4 = 12 часов  - II рабочий Ответ:  за 8 часов выполнит задание I рабочий самостоятельно ,   за 12 часов  - II рабочий .
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