Первому рабочему для выполнения задания надо на 4 ч меньше, чем второму. Первый рабочий проработал 2 ч, а затем его сменил второй. После того как второй рабочий проработал 3 ч, оказалось, что выполнено 1 дробь 2 задания. За ск...
Алгебра
Первому рабочему для выполнения задания надо на 4 ч меньше, чем второму. Первый рабочий проработал 2 ч, а затем его сменил второй. После того как второй рабочий проработал 3 ч, оказалось, что выполнено 1 дробь 2 задания. За сколько часов может выполнить это задание каждый рабочий самостоятельно?
Ответ(ы):
Гость:
Объем работы - 1 I рабочий : Время на выполнение работы- х Производительность - (1/х) II рабочий: Время - (х+4) Производительность - 1/ (х+4) Уравнение: 2 * (1/х) + 3 * (1/(х+4) = 1/2 2/х + 3/(х+4) = 1/2 2*2 *(х+4) + 3*2*х = 1 * х *(х+4) 4х+16 + 6х=х²+4х 10х+16-х²-4х= 0 -х²+6х+16=0 D= 36-4*(-1)*16= 36+64=100 D>0 - два корня х₁= (-6+10) / (2*(-1)) = -2 - не удовлетворяет условию задачи х₂= (-6-10)/2 *(-1) = (-16) / (-2) = 8 часов - I рабочий 8+4 = 12 часов - II рабочий Ответ: за 8 часов выполнит задание I рабочий самостоятельно , за 12 часов - II рабочий .
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