Найдите значение коэффициента с функции y=2x^2+4x+c, если известно что наименьшее значение функции равно -1
Алгебра
Найдите значение коэффициента с функции y=2x^2+4x+c, если известно что наименьшее значение функции равно -1
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