Найдите значение коэффициента с функции y=2x^2+4x+c, если известно что наименьшее значение функции равно -1

Алгебра

Найдите значение коэффициента с функции y=2x^2+4x+c, если известно что наименьшее значение функции равно -1

Автор: Гость