Пожалуйста помогите решить задание по химии: Осуществить цепочку превращений: Hgo -gt; O2 -gt; CuO -gt; Cu Заранее, ОГРОМНОЕ спасибо вам!

Химия

Пожалуйста помогите решить задание по химии: Осуществить цепочку превращений: Hgo -gt; O2 -gt; CuO -gt; Cu Заранее, ОГРОМНОЕ спасибо вам!

Автор: Гость