Пожалуйста помогите решить задание по химии: Осуществить цепочку превращений: Hgo -gt; O2 -gt; CuO -gt; Cu Заранее, ОГРОМНОЕ спасибо вам!
Химия
Пожалуйста помогите решить задание по химии: Осуществить цепочку превращений: Hgo -gt; O2 -gt; CuO -gt; Cu Заранее, ОГРОМНОЕ спасибо вам!
Ответ(ы):
Гость:
2HgO=O2+2Hg O2+2Cu=2CuO CuO+CO=Cu+Co2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Найдите значение коэффициента с функции y=2x^2+4x+c, если известно что наименьшее значение функции равно -1
Алгебра
Первому рабочему для выполнения задания надо на 4 ч меньше, чем второму. Первый рабочий проработал 2 ч, а затем его сменил второй. После того как в...
Алгебра