Докажите, что периметр треугольника больше суммы его медиан
Геометрия
Докажите, что периметр треугольника больше суммы его медиан
Ответ(ы):
Гость:
Пусть стороны а,b,с. Медианы m,n,к соответственно на эти стороны. Продолжив каждую и з медиан на ее длинк и соединив с ближайшими вершиной ,получаем параллелограммы в которых по неравенству треугольника замечаем : диагональ меньше суммы сторон между которыми она проведена. Выписываем неравенства: 2m<b+c 2n<a+c 2k<b+a -------------- 2*(m+n+к)<2*(a+b+c) (m+n+к)<(a+b+c), что и требовалось.
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