185-187 помогите пожалуйста!!!!

Гость: Гость:

36:9=4 т-за 1 день производ. 1 бригады 36:18=2т-за 1 день производ. 2 бригады 4+2=6т- за1день -производ .2 бригад 36:6=6 дней - выполнят работу 2 бригады вместе 186- в 2раза быстрее совместная работа 187 1км=1ооом 5км:5=1км- работа 5 землекопов за 1день 1000:5=200м- работа 1 землекопа за 1день 1000:200=5 дней- за такое количество дней выкопает землекоп 1000м=1км