Составить высказывание о картине "Моно Лиза"
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Составить высказывание о картине "Моно Лиза"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Невозможно оценить значение произведения искусства, пока оно не выставлено на продажу. "Мону Лизу" Лувр продавать не собирается. Сам Леонардо да Винчи продал её французскому королю Франциску I за 4000 экю — огромную по тем временам сумму. В 1962 году оценочная стоимость Джоконды составляла около 100 миллионов долларов (в сегодняшних ценах - более 720 миллионов) !
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