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18а квадрате - 12ав + 2в квадрате
Математика
18а квадрате - 12ав + 2в квадрате
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
по формуле дискретных системы пробуй и все получится легко ж
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