1а+7,2 если а=-28 а+(-3 целых 1/5) если а=-11 Урвнение: (-х-6,3)-(-3,9)=2,8 (-х-5,2)-(-1,2)=3,8 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Математика
1а+7,2 если а=-28 а+(-3 целых 1/5) если а=-11 Урвнение: (-х-6,3)-(-3,9)=2,8 (-х-5,2)-(-1,2)=3,8 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1*(-28)+7.2=-20,8 -11+(-3 1/5)= -14 1/5= -14,2 (-x-6,3)-(-3,9)=2,8 -x-6,3-3,9=2,8 -x=2,8+10,2 -x=13 x=-13
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