1а+7,2 если а=-28 а+(-3 целых 1/5) если а=-11 Урвнение: (-х-6,3)-(-3,9)=2,8 (-х-5,2)-(-1,2)=3,8 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Математика

1а+7,2 если а=-28 а+(-3 целых 1/5) если а=-11 Урвнение: (-х-6,3)-(-3,9)=2,8 (-х-5,2)-(-1,2)=3,8 ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость