Дать оценку самого факта создания И Н К Индийского Национального Конгресса

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Дать оценку самого факта создания И Н К Индийского Национального Конгресса
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подъем освободительного движения в Индии, участником которого стала буржуазия. Процесс формирования партийной системы, отразивший рост национального индийского капитала. Создание Индийского Национального Конгресса; либеральное и радикальное направления.Так?
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