Составить 5 предложений о природе и синтетический разбор этих предложений

Русский язык
Составить 5 предложений о природе и синтетический разбор этих предложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи,вот это!!!..........................................................
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