Составить 5 предложений о природе и синтетический разбор этих предложений
Русский язык
Составить 5 предложений о природе и синтетический разбор этих предложений
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Держи,вот это!!!..........................................................
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