Размеры комнаты Длина -4м Ширина -2,5м Высота - 2м Опредилите массу воздуха , зан??мающего весь обьем комнаты , если его плотность равна 1,3кг/м^3

Физика

Размеры комнаты Длина -4м Ширина -2,5м Высота - 2м Опредилите массу воздуха , зан??мающего весь обьем комнаты , если его плотность равна 1,3кг/м^3

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