Размеры комнаты Длина -4м Ширина -2,5м Высота - 2м Опредилите массу воздуха , зан??мающего весь обьем комнаты , если его плотность равна 1,3кг/м^3
Физика
Размеры комнаты Длина -4м Ширина -2,5м Высота - 2м Опредилите массу воздуха , зан??мающего весь обьем комнаты , если его плотность равна 1,3кг/м^3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=2,5*4*2=20м в кубеm=V*P(плотность)=20*1,3=26кгТак?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Петя Васечкин решил начертить план школьного двора на альбомном листе и выбрал масштаб в 1 см - 1 км. Удастся ли ему осуществить свой замысел? Отве...
Английский язык
13. Выберите правильный вариант ответа: 1. January is the … month of the year. A) one B) second C) first D) third E) one of 2. John lives i...