Сколько молекул содержится в 100 граммах сульфида натрия?
Химия
Сколько молекул содержится в 100 граммах сульфида натрия?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15000000 малекул в сульфате натрия!
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