Решите все номера ! Пожалуйста ! Даю 50 баллов! Очень прошу помогите!!!
Математика
Решите все номера ! Пожалуйста ! Даю 50 баллов! Очень прошу помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
67) прямой угол=90 градусов; 90*7/18=35; развернутый угол=180; 180*11/36=55 68) 350*5/14=125 69) 450*0,16=72 70) 40*0,06=2,4 71) число детей=m*9/32; при m=480 число детей = 480*9/32=135 72) если взять всю работу за 1, то вторая бригада вспахала 4/9, тогда 630*4/9=280 73) если всего картофеля 100%, то во второй день - 100-45=55%; 3400*0,55=1870 74) за третий день проложили 1-4/7-5/12=1/84; 112*1/84=4/3 метра 75) 1-4/9-1/12=17/36; 360*17/36=170 76) условие не до конца, но думаю надо найти третий класс, а у него 100-32-27=41%; 1600*0,41=656
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