Петя Васечкин решил начертить план школьного двора на альбомном листе и выбрал масштаб в 1 см - 1 км. Удастся ли ему осуществить свой замысел? Ответ поясните.
География
Петя Васечкин решил начертить план школьного двора на альбомном листе и выбрал масштаб в 1 см - 1 км. Удастся ли ему осуществить свой замысел? Ответ поясните.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он не сможет начертить план школы так как ему придётся рисовать мелко и школа не может теоретически быть длинной 1 км если он захочет сделать масштаб в 1см- 10м.
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