Ответ написали но хочется перепроверить

Математика
Ответ написали но хочется перепроверить
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Автор: Гость
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Гость:
2+2+2=6       6=10-2-2 12-4-2=6       6=8-5+3 1+2+3=6       6=3+7-4 4+5-3=6        6=5-5+6   
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