Ответ написали но хочется перепроверить
Математика
Ответ написали но хочется перепроверить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+2+2=6 6=10-2-2 12-4-2=6 6=8-5+3 1+2+3=6 6=3+7-4 4+5-3=6 6=5-5+6
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