Гринев размышляет о предстоящих допросах (глава 14 "Суд") "Совесть моя была чиста я суда не боялся .... и решился перед судом объявить сущую правду " . почему он этого не делает?
Литература
Гринев размышляет о предстоящих допросах (глава 14 "Суд") "Совесть моя была чиста я суда не боялся .... и решился перед судом объявить сущую правду " . почему он этого не делает?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что он был уверен в себе и считал себя не выновным
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