Гринев размышляет о предстоящих допросах (глава 14 "Суд") "Совесть моя была чиста я суда не боялся .... и решился перед судом объявить сущую правду " . почему он этого не делает?

Литература
Гринев размышляет о предстоящих допросах (глава 14 "Суд") "Совесть моя была чиста я суда не боялся .... и решился перед судом объявить сущую правду " . почему он этого не делает?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому-что он был уверен в себе и считал себя не выновным
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Ответ написали но хочется перепроверить
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