Гринев размышляет о предстоящих допросах (глава 14 "Суд") "Совесть моя была чиста я суда не боялся .... и решился перед судом объявить сущую правду " . почему он этого не делает?

Литература

Гринев размышляет о предстоящих допросах (глава 14 "Суд") "Совесть моя была чиста я суда не боялся .... и решился перед судом объявить сущую правду " . почему он этого не делает?

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