1абзац срочно нужен перевод!

Гость: Гость:

У меня есть друг которого зовут Эдвард.Мы стали друзьями прошлым летом ,когда мы проводили время на морском побережье вместе. Мы жили на одном острове в маленьком рыбачьем посёлке.Вы могли добраться до острова только на лодке.