1абзац срочно нужен перевод!
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1абзац срочно нужен перевод!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть друг которого зовут Эдвард.Мы стали друзьями прошлым летом ,когда мы проводили время на морском побережье вместе. Мы жили на одном острове в маленьком рыбачьем посёлке.Вы могли добраться до острова только на лодке.
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