Подскажите какое надо подставить слов чтобы получить фразеологизм 1)варится в (ма??иновом,собственном) соку. 2)встать с (левой,правой)ноги. 3)выйти (мокрым,сухим)из воды 4)глаза на(влажном,мокром) месте подскажите пожалуйста :3
Русский язык
Подскажите какое надо подставить слов чтобы получить фразеологизм 1)варится в (ма??иновом,собственном) соку. 2)встать с (левой,правой)ноги. 3)выйти (мокрым,сухим)из воды 4)глаза на(влажном,мокром) месте подскажите пожалуйста :3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)собственном 2)левой 3)сухим 4)мокром
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