Подскажите какое надо подставить слов чтобы получить фразеологизм 1)варится в (ма??иновом,собственном) соку. 2)встать с (левой,правой)ноги. 3)выйти (мокрым,сухим)из воды 4)глаза на(влажном,мокром) месте подскажите пожалуйста :3

Русский язык

Подскажите какое надо подставить слов чтобы получить фразеологизм 1)варится в (ма??иновом,собственном) соку. 2)встать с (левой,правой)ноги. 3)выйти (мокрым,сухим)из воды 4)глаза на(влажном,мокром) месте подскажите пожалуйста :3

Автор: Гость