Во время соревнований два спротсмена стартовали в 11 ч 06 мин. Один из них пробежал дистанцию за 1 мин 57 с , а с другой пришёл к финишу на 5 с позже. Какое время показывал секундомер, когда прибежал второй спортсмен ?Сколько в...
Математика
Во время соревнований два спротсмена стартовали в 11 ч 06 мин. Один из них пробежал дистанцию за 1 мин 57 с , а с другой пришёл к финишу на 5 с позже. Какое время показывал секундомер, когда прибежал второй спортсмен ?Сколько времени показывали чясы, когда прибежал каждый из них? СДЕЛАЙТЕ ВСЁ ПЖ ПЖ ПЖ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Время за которое пробежал второй спортсмен - 2 мин 2 сек Часы показывали когда первый закончил бежать - 11 часов 7 мин 57 сек Второй - 11 часов 8 минут 2 сек
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