Во время соревнований два спротсмена стартовали в 11 ч 06 мин. Один из них пробежал дистанцию за 1 мин 57 с , а с другой пришёл к финишу на 5 с позже. Какое время показывал секундомер, когда прибежал второй спортсмен ?Сколько в...

Математика

Во время соревнований два спротсмена стартовали в 11 ч 06 мин. Один из них пробежал дистанцию за 1 мин 57 с , а с другой пришёл к финишу на 5 с позже. Какое время показывал секундомер, когда прибежал второй спортсмен ?Сколько времени показывали чясы, когда прибежал каждый из них? СДЕЛАЙТЕ ВСЁ ПЖ ПЖ ПЖ

Автор: Гость