1г нефти попав в водоем покрывает тонким слоем поверхность,площать которого равнаплощади прямоугольника длиной 4 целых 1/14 м,шириной 2 целых 1/3 м. Какую площадь поверхности воды покроют 15г нефти?

Математика
1г нефти попав в водоем покрывает тонким слоем поверхность,площать которого равнаплощади прямоугольника длиной 4 целых 1/14 м,шириной 2 целых 1/3 м. Какую площадь поверхности воды покроют 15г нефти?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь пр-ка = 4   1/14*  2   1/3 = 57/14*   7/3  = 19/2=9,5 9,5*15 = 142,5 м кв
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