1г нефти попав в водоем покрывает тонким слоем поверхность,площать которого равнаплощади прямоугольника длиной 4 целых 1/14 м,шириной 2 целых 1/3 м. Какую площадь поверхности воды покроют 15г нефти?

Математика

1г нефти попав в водоем покрывает тонким слоем поверхность,площать которого равнаплощади прямоугольника длиной 4 целых 1/14 м,шириной 2 целых 1/3 м. Какую площадь поверхности воды покроют 15г нефти?

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